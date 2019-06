SUUR IDA-VIRUMAA SUVESÜNDMUSTE KALENDER

Festival "Seitsme linna muusika"

Festivali algne idee − seitse päeva, seitse kontserti, seitse linna − on aegade jooksul täienenud ning sellest on kujunenud suursündmus Ida-Virumaa põnevates kontserdipaikades. See on oodatud suvine kergemuusikafestival, mis sel aastal kulgeb mõnusalt läbi eri žanrite, svingist rokini ja vanamuusikast bluusini ning haarab kaasa kogu maakonna. Festivali raames toimub 15 eripalgelist kontserti, mille hulgast leiavad igas vanuses kuulajad endale meelepäraseid muusikalisi kohtumisi.