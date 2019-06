Ega prokuröri ametiga tunded kokku käi. Samas ei saa ma varjata, et kui nägin, et Viru ringkonnaprokuratuuri prokurörid on jõudnud kokkuleppemenetluseni, siis sain aru, et head tööd on teinud nii prokuratuur kui ka uurimisasutus ehk keskkriminaalpolitsei. Selles mõttes, et kokku on kogutud kohtukõlblikud tõendid ja kohtuasi on minu arusaamist mööda suhteliselt kiiresti kohtu ette jõudnud. Need tõendid pidid olema selles asjas nii head, et süüdistatav ja advokaat, kes neid tõendeid hindasid, said aru, et mõistlik on minna kokkuleppemenetlusele.