NÄDALA KUJU − Kalmer Kask

"Prokuratuuri hinnangul oli saavutatud tulemus optimaalne, arvestades nii riigi, prokuratuuri kui ka Aleksei Voronovi huvisid," sõnas Kask pärast seda, kui kohus oli Voronovi karmi karistusega kokkuleppe kinnitanud. See, et Narva esikorruptant nõustus vabatahtlikult aastaks vangi minema, näitab, et ta hindas oma šansse kohtus sellest mängust võitjana väljuda nigelaks. Suisa nii nigelaks, et aasta reaalset vanglat ning 250 000 euro kaotamine võib selle kõrval tunduda veel kergelt pääsemisena. See kinnitab, et uurimisel olid Voronovi vastu vankumatud trumbid.