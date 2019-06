Vahel on nii, et mingi ajastu saab paljudele täiesti märkamatult otsa. Võimalik, et see on just juhtunud Eestis põlevkivist elektri tootmisega. Ei tea, ajaline distants on liiga väike, Ida-Virumaa on Tallinnast liiga kaugel, elekter tuleb pistikupesast.