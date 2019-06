Riigikogu peaks sooritama harakiri

Muu hulgas hoiatasid rohelised, et senise põlevkivienergeetika lõpp saabub kiiremini, kui arvatakse, ja et töötuks jäävate inimeste küsimusega tuleb kiiresti tegelema asuda. Praeguse seisuga on erakorralisest istungist möödunud … peaaegu 12 aastat. Selle aja jooksul pole ükski praegu riigikogus istuv erakond teinud mitte midagi, kuigi kõik võimalused selleks olid olemas. Te pole valitsemisega hakkama saanud − teil on aeg sooritada seppuku tsermoonia ja harakiri! Vähemalt poliitiline muidugi − lahkuda enne, kui teid tabab häbiväärne karistus.