JUHTKIRI Maa- ja linnaelu konflikt

Võimalik, et seekord sai hais võimenduse kuumade ilmade, ebasoodsa tuulesuuna või mingi muu asjaolu tõttu. Aga olemuslikult on maa väetamisega kaasneva õhku paiskuva lõhna üle kurjustamine põline naabrusesse jääva maa- ja linnaelu konflikt.

Olemuslikult peaks ju selline naturaalselt mahe põldudele rammu andmise viis olema loodus- ja inimsõbralik. Ka linnainimesed eelistavad enamasti sellist toitu. Aga samas tuleb neist ka aru saada, et kui selline harjumatu hais tungib mitmete päevade jooksul nende kodudesse, siis häirib see elu ja tekitab ka pahameelt.

Ega siin muud lahendust saagi olla, kui mõlemad osapooled peaksid teineteisega rohkem arvestama. Kui selline töö ees seisab, siis tuleks põllupidajal sellest ka lähikonda jäävatele inimestele teada anda, et see neile ootamatult ninna ei kargaks ega paneks kahtlustama, mis jama nüüd lahti on. Seda eriti piirkonnas, kus on lähedal ka mitmesuguseid keemilisi ja ohtlikke aineid töötlevaid ettevõtteid.