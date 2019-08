JUHTKIRI: Aastaid lahendamata tööjõumure

Kui Viru vangla 2006. aastal Jõhvis loodi, oli kohapeal ka hirme turvalisuse vähenemise pärast. Neid hirme hajutati väidetega, et linna tuleb juurde sadu jõustruktuuride töötajaid ning see lisab märkimisväärse osa töökohti. Tõsi ta on, Viru vanglas ja selle juures on veidi alla 500 töökoha. Ja need pole sugugi mingid viletsapalgalised: Viru vangla töötajate töötasu on algusest peale olnud kõrgem kui teistes kinnipidamisasutustes. Ent sellest hoolimata on tööjõunappus olnud vanglas aastaid probleemiks.