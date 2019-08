JUHTKIRI: Jõhvis käib aina pöörasem kombineerimine

Ei ole kuidagi eluliselt usutav, et Jõhvi vallavolikogu liikmed oleksid välja mõelnud selle, et just Repinski ärgitas neid praegusi vallavõime välja vahetama. Selleks on Repinski algatusel toimunud mitmeid kohtumisi, peetud hulga telefonikõnesid. Isegi uus vallavanema kandidaat Andres Jaadla käis end tutvustamas.

Pärast kogu selle mitmeid kuid kestnud kombinatsiooni ettevalmistamist võtab Repinski aga kätte ja hüppab ise põõsasse ega jaga avalikkusele selle põhjuste kohta ka selgitusi. Või õnnestus nimetatud juhul vastasleeris oleval Ossipenko leeril ta mõne valuvõtte või meepotiga lihtsalt oma heitest selili visata? Võimalik, et sellest ei olegi võimalik aruka selgitusega välja tulla ja sellest tuleneb ka tema vaikimine.

Ossipenko leeri jaoks paistab Jõhvis võimu külge klammerdumine tugevama vajadusena kui kellelegi teisele. Võimu kindlustamisel on tugevaks valuutaks nii munitsipaalsed töökohad kui ka valla raha eest ostetavad tööd ja teenused. On märkimisväärne, et suurem osa praegustest Jõhvi volikogu võimusaadikutest on sel moel tugevamalt või nõrgemalt seotud.