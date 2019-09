Hooldekoduteenus on hinnas

Hoolimata sellest, et Ida-Virumaal on märkimisväärne kogus hooldekodukohti, on need kõik enamasti täidetud ning saada on vaid üksikuid kohti. Keegi abivajajatest siiski tänavale jääma ei pea, sest lahendus leitakse. Enim meeldinud hooldekodusse saamine tähendab aga tihti oma järjekorra ootamist. Samas on hoolekandeteenuse hind krõbe, ulatudes isegi kuni 900 euroni kuus.