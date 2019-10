JUHTKIRI Kas seadus kaitseb opositsiooni õigusi?

Katri Raigil on piisav kogemus Narva volikogust, et teada, kuidas seal asjad siiani käinud on: opositsioon on seal alati olnud tõrjutud võimalikult kaugele nurka. Sama praktikat on kasutanud Kohtla-Järvel juba üle 20 aasta võimutsenud keskerakondlik enamus. Kuigivõrd teistmoodi pole olnud asjad Sillamäel ning viimasel ajal, mil Jõhvis on võimul olnud Keskerakonna − Ossipenko koalitsioon, ka maakonnakeskuses. Just Jõhviga seonduvalt oli viimane näide, kus majandus- ja eelarvekomisjoni ei kaasatud opositsiooni peaaegu üldse, välja arvatud komisjoni aseesimees, keda koalitsioonil ei õnnestunud seadusest tulenevalt eemale lükata.