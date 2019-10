NÄDALA KUJU − Liina Mihkelson

Aga oh üllatust: hääletamata jättis opositsiooni liige, Jõhvi põhikooli direktor Liina Mihkelson. Viimane on tööalaselt Naumkini alluv ja küllap mõtles nii: jätan hääletamata, nagunii umbusaldus läbi ei lähe. Ei läinudki. Ja kuigi opositsioon ütleb nüüd, et neljapäevane hääletus näitas sisepingeid koalitsioonis, tõusis tüli taevani ka opositsioonis, kui "vanad sõbrad" Teet Enok ja Liina Mihkelson teravasse sõnavahetusse astusid ning Mihkelson ähvardas ka fraktsioonist Jõhvi Eest välja astuda. On üsna loogiline, kui surve alla sattunud koolidirektor nüüd oma volikogu liikmeks oleku peatab.