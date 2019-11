JUHTKIRI 10 aastat enne tähtaega täidetud plaan

Asjakohane on küsida, millise auhinna Eesti sellise tubliduse eest saab. Niisuguse äkkspurdi negatiivsed kõrvalmõjud avalduvad järjepanu üsna valusalt. Ida-Virumaal kaob selle tagajärjel üle tuhande töökoha. Kohalike omavalitsuste tulud kuivavad kokku nii ressursimaksu kui ka tulumaksu vähenemise tõttu. Maksutulusid kaotab ka riik. Aastast aastasse riigile prisket dividenditulu toonud Eesti Energia sai tänavu kolmandas kvartalis ligi 10 miljonit eurot kahjumit. Kui varem on Eesti olnud elektri eksportija, siis alates tänavusest veebruarist importija.

Üks leevendusmeetmeid, mida Euroopa Liidus kavandatakse, on niinimetatud söeplatvorm. Lihtsustatult öeldes on see üks loodav rahapada või ka preemiafond, mis on mõeldud nendele riikidele, kes fossiilsete kütuse kasutamisest taanduvad, et selle arvel ravida selle protsessiga kaasnevaid sotsiaalmajanduslikke tõbesid.