Beati Mandolini toob Jõhvi Sitsiilia päikest

Beati Mandolini on seitsmeliikmeline ansambel, mis on seadnud oma põhieesmärgiks esitada autentset Sitsiilia rahvamuusikat.

Sitsiilias sündinud

Lisaks tulistele Sitsiilia tarantelladele ja tunderohketele armastuslauludele on Beati Mandolini kavas populaarsed lood mujalt Itaaliast ja Vahemeremaadest, sekka ka tuntud meloodiaid klassikalisest muusikast.

"Pimedal ajal on laeng Sitsiilia päikest väga teretulnud. Kevadisel kontserdil oleme öelnud, et kevad saabub tänu Beati Mandolini muusikale varem. Kuna muusika on soe ning päikest on rütmis ja tarantellades kohe tunda, näeb seda ka publiku reaktsioonist. Anname kontserdil endast parima, et tuua päikest ka hilissügisesse Jõhvi," lubab ansambli kitarrist Teet Veskus.

Kuna muusika on soe ning päikest on rütmis ja tarantellades kohe tunda, näeb seda ka publiku reaktsioonist. Teet Veskus

Veskus on ise enne Beati Mandolini sündi käinud Sitsiilias. Pärast seda läks Sitsiiliasse ka ERSO kontrabassimängija Ants Õnnis, kellest veidi hiljem sai Beati Mandolini asutaja.

"Vahest sai ta ka minult innustust, sest Sitsiilia on tõesti tore, külalislahke ning jätab väga hea mulje. Ants võttis oma mandoliini ja läks kohalikega vennastuma. Enne sinna minekut õppis ta ka mõned kohalikud lood kodutööna ära. Antsul ja tema mandoliinil tekkis kohalike tänavamuusikutega ühine hingamine ning veendumus, et seda muusikat võiks ka Eestis edukalt ette kanda ja levitada. Samuti kogus ta kohapeal kohaliku muusika noote ja CDsid ning tegi lugudele ise hiljem meie ansamblit silmas pidades seaded," meenutab Veskus.

Kui ansamblile otsiti vokaali, ei pidanud Ants Õnnis kaugele minema, sest tema poeg Anto on Hortus Musicuse ning Vox Clamantise laulja. Antole tuleb kasuks varasem itaalia keele oskus, samas oli tegu väljakutsega, sest sitsiilia keel või murre erineb itaalia omast.

Maffia teema

Ehkki ansambli nimes on mandoliinid, on seal kasutusel ka muud pillid. Sitsiilia rahvamuusikas kõlavad sageli väiksemat sorti akordion ja parmupill. Ants Õnnis proovis ka parmupilli, mis võis keelpillimängijale tunduda ootamatu ja ebamugav. Beati Mandolinis otsustati kasutada suupille, mis intoneerimisega parmupilli meenutavad.

Ansamblis on veel viiul − "Oleks kole küll, kui Jõhvi poiss Tõnu Raadik viiulit ei mängiks!"− ja kaks kitarri − peale Veskuse mängib seda pilli lisaks mandoliinile ka Are Jaama. Bassi mängib Endel Valkenklau bassmandoliinil. Tavaliselt ongi ansambli esinemistel laval soolo- ja teine ning kolmas mandoliin, pluss kontrabass-mandoliin. "Mandoliini ülekaal on kogu aeg olemas," täpsustab Veskus. Lisaks eelmainitud muusikuile mängib ansamblis mandoliinil Joosep Sang.

Veskus muigab, et Sitsiilia on muu seas tuntud hämara kandina, kus on kõnekäänd, mille järgi vaikimine on kuld ja rääkimine... tina. Ka Beati Mandolini repertuaaris on paar pala, mis maffia teemaga seotud. Jõhvi kontserdil kuuleb näiteks filmi "Ristiisa" peateema variatsioone, mida esitatakse eestikeelse tekstiga.

Beati Mandolini on välja andnud kaks CDd: "Mandoliini ja lauluga läbi Sitsiilia" (2015) ja "Itaalia värvid" (2019). Nelja aasta jooksul on toimunud mitu edukat suvetuuri Eesti mõisates ja ülesastumised sellistel üritustel nagu "Viru folk", Haapsalu Itaalia muusika festival (kahel aastal), Suure-Jaani muusikafestival, Viljandi vanamuusika festival.