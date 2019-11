KÜSITLUS Mida tuleks kohalikus meditsiinisüsteemis muuta?

FOTO: Peeter Lilleväli

Nadežda Küüsmaa:

Kõige olulisem on vabaneda pikkadest järjekordadest. See on hea, et uusi haiglaid ehitatakse − kahtlemata parandab see teeninduskvaliteeti. Ent tahaks väga, et abi saaks siis, kui seda on vaja, mitte ei peaks seda kuude viisi ootama.

Tatjana Allik:

Kõige rohkem masendavad eriarstide pikad järjekorrad. Tahaks, et meie regioonis pakutaks head diagnostikat. Me oleme harjunud käima Tartus või Tallinnas, aga hea oleks, kui saaks vajalikku abi ka siin. Arstid pole meil halvad, ent pikk ooteperiood võib haige seisundit süvendada. Mina isiklikult tahaksin, et siin töötaks rohkem Eestis hariduse saanud arste. Praegu on neid vähevõitu, paljud on tulnud välismaalt. Ma ei ütle, et nende kvalifikatsioon on ebapiisav, ent usaldus on suurem omade vastu.

Jevgeni Korobkin:

See on väga tõsine küsimus. Öelda tõtt selle kohta, mida ma sest arvan, ei tahaks, seepärast vastan lühidalt: puudusi on palju. Ent eelkõige tahaks, et suhtumine inimestesse muutuks − et ka ravitaks, mitte ei püütaks vaid raha teenida.

Antonina Životovskaja:

Kõige suurem probleem on pikad järjekorrad. Niipea kui uus aasta käes, tuleb hakata arstide juurde numbreid muretsema. Tänan jumalat, et mind tervis alt ei vea − käin arsti juures harva.

Aleksandr Korolenko: