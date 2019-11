Kohtla-Järve vana ühiselamu ärkab uuele elule

Praegu elab Kohtla-Järvel Põhja allee 9 asuvas ühiselamus ligi 100 inimest. Tubade heakord on küll erisugune, ent kõigile elanikele on seal olemas soe vesi, köök, pesula, duširuumid, teleteenused ja isegi Wi-Fi. Vabu kohti majas esialgu ei ole, ent vanade, praegu elamiskõlbmatute tubade rekonstrueerimine käib pidevalt, nii et majutusvõimalused ajapikku kasvavad.