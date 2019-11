Milline on elu Ida-Virumaal 2035. aastal?

Endine Aidu karjäär on Ida-Virumaal üks ere näide selle kohta, kuidas pärast põlevkivi kaevandamise lõpetamist püütakse leida paigale uut elu. Sinna on loomisel mitmekülgseid seiklemisvõimalusi pakkuv Aidu veekeskus, ent selle plaani elluviimiseks kulub veel aastaid. 2018. aasta suvel oli Aidu üheks kohaks, kus toimus Ida-Virumaa huvitavaid paiku tutvustanud aktsioon "Ida-Virumaa tantsib", millest valmis ka videoklipp.

Eesti on liiga väike, et maailma muuta. Küll saame paratamatute muutustega kohaneda ja mõningaid protsesse tundes ja eest vedades nende kasutuselevõttu tagant tõugata. Aga millele keskenduda ja kus suunas liikuda? Ja kas pole ohtu eksida? Vaja oleks aimata muutuste suunda ja eeldatavat mõju. Et muutuvast keskkonnast innovaatorina kasu saada, tuleb omakorda ühiskonna hoiakuid ja reegleid uute olude tarvis kohandada.