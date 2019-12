Kohtla-Järve endistes restoranides peetakse jumalateenistusi ja õmmeldakse rõivaid

Järve linnaosa südames Tuuslari 10 paikneva elumaja esimesel korrusel tegutses ligi nelikümmend aastat restoran Trilobiit. Asutuse säärane nimi on lihtsasti seletatav: Kohtla-Järve on Eesti põlevkivitöötlemise keskus, põlevkivi sümboliks aga on merelised lülijalgsed, trilobiidid. Selle molluski kivistis pole põlevkivis sugugi haruldane. Mitte juhuslikult ei paigutatud asutuse seinale omal ajal trilobiidi kujutisega suurt pannood.

Siis, kui kõike müüma hakati, müüs linna maha ka selle hoone. Asutuse uus perenaine Tiiu Kaljurand pidas Trilobiiti üleval veel mitu aastat, ehkki tol ajal oli see keeruline: rahvast käis vähe, nõuded kasvasid.

Näiteks 2003. aasta 1. jaanuariks pidi kõikidel toitlustusasutustel ja toidukauplustel toiduseaduse järgi atesteerimistunnistus olema. 2002. aasta lõpuks oli Kohtla-Järvel atesteerimise läbinud vähem kui kolmandik sellistest ettevõtetest, maakonnas tervikuna aga veelgi vähem.

"Aga mis kasu ma sellest saan?"

Nõnda ütles Tiiu Kaljurand Põhjarannikule 2002. aasta novembris. Tal tuli atesteerimiseks valmistudes kulutada ainuüksi uue ventilatsioonisüsteemi paigaldamisele ligikaudu 150 000 krooni.

"Päevas käib 15 külastajat. Varem toitlustasime päevas kuut-seitset turismirühma, nüüd ei käi aga keegi restoranis, inimestel pole raha. Raha on tarvis palju investeerida, aga kindlust, et see end ära tasub, ei ole. Kui inimesi ei ole, kellel seda siis tarvis on? Ainuüksi restorani ülalpidamine on väga kallis. Iga kuu tuleb elektrienergia eest üle 2000 krooni maksta, talvel läheb küttele ligi 4000, vee eest tuleb maksta ligi 2000, lisaks veel maja korteriühistule restoraniruumide renditasu, kuigi minu arvates on see täielik absurd. Ma juba maksin ruumide eest, kui selle restorani linna käest ostsin," rääkis Kaljurand.

2014. aastal müüs ta ruumid siiski ära. Nagu toona meedias kirjutati, ei soovinud potentsiaalsed ostjad − venemaalased −, et soetatavates ruumides paikneks kallihinnaline mosaiikpannoo. Pannoo autor on tuntud Tallinna kunstnik Valli Lember-Bogatkina. Mosaiik ise on suurepäraselt säilinud, ehkki valmis mitmeid aastakümneid tagasi.

Mosaiikpannood pole kellelgi vaja

Linn pöördus abipalvega pannoo alles hoida VKG juhtkonna poole ning ettevõte isegi kaalus selle taiese soetamist, ent ost jäi siiski toimumata. "See jäi ostmata, kuna tol ajal algas kriis," selgitab VKG suhtekorraldusjuht Irina Bojenko praegu.

Aastakümneid tagasi spetsiaalselt restorani Trilobiit jaoks valmistatud mosaiikpannoo on suurepäraselt säilinud, ent praegu ei tunne selle vastu enam keegi huvi. FOTO: Erakogu

Uus omanik püüdis mõnda aega asutust alles hoida, ent see tal ei õnnestunud ning ta andis ruumid hoopis rendile. Umbes neli aastat tagasi sai ruumide rentnikuks Jumala Sõna kirik. Sellest ajast peale toimuvad seal jumalateenistused ning tegutseb pühapäevakool.

Trilobiidi kujutisega mosaiikpannoo on alles, säilinud kogu oma ilus, lihtsalt me katsime selle eesriidega kinni. Anton Karhanin