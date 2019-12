Minister Reps: lisaraha osale koolidele pole lahendus

Maris Lauri (Reformierakond):

"Ida-Virumaal, aga paljudes teisteski Eesti piirkondades, kus mitte-eestlasi elab rohkem ja tihedamalt, on juhtunud see, et eesti koolidesse tuleb neid järjest rohkem õppima. Kuna nende kokkupuuted eesti keelega on olnud napid, ei ole nende keeleoskus piisav, et tulla seal õppimisega toime.

Praegu jagab valitsus tuge üksnes nendele lastele, kes õpivad vene koolides (keelekümblusklassidele, uusimmigrantidele − toim.), aga mitte nendele, kes õpivad eestikeelsetes koolides ehk kus on kõige kiirem ja parem keeleõpe. Mida plaanitakse teha, et seda probleemi lahendada?"

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Keskerakond):

"On loomulik, et seal, kus õpivad erineva kodukeelega lapsed, on õpetajal vaja uusi ja aina muutuvaid pädevusi. Sihtasutusel Innove on mitmekeelse hariduse keelekümblusmetoodika keskus, mis pakub õpetajatele ja koolimeeskondadele erisuguseid koolitusi ja nõustamisi. Eesti õppekeelega koolide ja õpetajate huvi täienduskoolituse vastu on oluliselt kasvanud. Näiteks 2019. aastal oli lõimitud aine- ja keeleõppe koolitusel osalenud õpetajatest kolmandik juba eesti õppekeelega koolidest.

Samuti pakub keskus õpetajatele, kes töötavad eestikeelses õppes muu kodukeelega õpilastega, eraldi nõustamist ja õppevaraalaseid konsultatsioone."

Maris Lauri:

"Te vist ei jaga selle probleemi suuremat olemust. Need koolitused, jah, aitavad neid õpetajaid, kes on alles sattunud sellesse olukorda, või kui neid õpilasi on klassis vähe, alla 10 protsendi. Kui neid on rohkem − 20, 30, 40, 50, 60 protsenti −, siis need meetodid enam ei aita. Seal on vaja väiksemaid rühmi, individuaalset lähenemist, see kõik eeldab rahalist tuge."

Mailis Reps:

"See on ju väga vahva, et venekeelne elanikkond usaldab Eesti haridussüsteemi ja teeb need otsused, eriti olukorras, kus ongi sellel koolil väga suur väljakutse. See ei ole küsimus ainult Valgas ja Ida-Virumaal. On neid piirkondi, kus ammu enam keegi ei mäletagi, et kunagi on olnud venekeelne kool.

Eks need koolid on parimat praktikat omavahel jaganud, teinud väikseid rühmi, loonud individuaalseid õppekavasid. Täna, jah, lisakoefitsienti ei ole selle eest ette nähtud. Vähemalt seni on jäänud peale arvamus, et kodune keel ei ole see alus, mille järgi öelda, et sel lapsel on õpiraskused.

Nüüd küsimus, et kui keelekümblusele tulid ühel hetkel lisakoefitsiendid ja nad on ajalooliselt nii jäänud, siis kas selline koefitsiendisüsteem peaks laienema. Koolidest tuleb aina rohkem signaal, et need lapsed hajuvad mööda klasse ja koolid kui sellised vajavad tugimeetmeid.

Ega küsimus ole täna lihtsalt see, et andke teatud koolidele lisaraha, vaid et puudu on süsteem."

Katri Raik (SDE):