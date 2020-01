JUHTKIRI Kui nali ei ole nali

Selgus saabus õige pea: põhjuseks oli asjaolu, et keegi oli mingist relvast lasknud möödasõitvate busside pihta. Ning kuigi inimkannatanuid polnud, kahjustada said vaid bussid, reageeris politsei kiiresti ja suurte jõududega. Kahtlusaluste tabamine oli vaid aja küsimus, nagu seegi, et tegemist oli ilmselt poisikeste mõtlematu tembuga.

Keegi võib siinkohal mõelda, kas ametivõimud ei reageeri nüüd üle, kui tõenäoliselt nooruse rumalusest sel kombel käitunud poisiohtu mehehakatised trellide taha saatsid ning võimalik, et teo otsese toimepanija suhtes rakendatakse ka vahi alla võtmist eeluurimise ajaks. Ent sellistel puhkudel, kus on relva kasutamise kahtlus, on reegel see, et pigem reageerida üle, kui ebapiisavalt, kuna ohus võivad olla inimeste elu ja tervis.

Eelmisel aastal kirjutas Põhjarannik sellest, et Ida-Virumaal on sagenenud politsei väljakutsed intsidentidele, kus on kasutatud mängurelvi. Politsei väljendas siis oma suurt muret, et mõni selline vahejuhtum võib mängupüstoliga vehkijale maksta ka elu, sest politseinik ei pruugi teada, et inimese käes olev tulirelv pole päris, ning piisab vaid ühest valeliigutusest, kui olukorra lahendamiseks läheb käiku politseiniku käes olev pärisrelv.