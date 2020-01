Kas muinasjutt saab tõeks?

Teatavasti on Eesti koos teiste ELi riikidega sõlmimas Euroopa kliimaneutraalseks muutmiseks "rohelist kokkulepet". See tähendab energiasektori CO2-heite vähendamist, hoonete renoveerimist, puhtamate, odavamate ja tervislikumate transpordiviiside kasutuselevõttu ning tööstussektori innovatsiooni toetamist, et sellest saaks rohelise majanduse eeskuju ülejäänud maailmale. Kõik selle eesmärgi nimel, et Euroopa Liit oleks aastaks 2050 kliimaneutraalne.

Tehnoloogiad, mida soovitud eesmärgi saavutamiseks kasutatakse ja mida seni on avalikkusele tutvustatud, põhinevad taastuvenergial (tuul, vesi, päike), millega kaasnevad üleminek alternatiivkütusega töötavatele autodele (elekter, vesinik) ning neljanda põlvkonna tuumarektorite kasutuselevõtt, mis väidetavalt on saastevabad.

Kõik eelmärgitu kahvatub aga ühe eesti mehe mõttetöö vilja ees, mis meenutab rohkem muinasjuttu kuningast, kelle puudutusest kõik muutus kullaks, või siis ajaloost teada alkeemikute soov leida legendaarne "tarkade kivi", millel olevat võime baasmetallid kullaks muuta.

Nüüd ja edaspidi jätan kõik nimed kirjutama, sest tema innovaatilist algatust on Eesti seadused ja bürokraatia kahjuks igatpidi takistanud. Lühidalt öeldes on mees suutnud leida lahenduse, kuidas energia tootmiseks on võimalik rakendada plasmareaktorit. Juhul, kui ma nüüd ei eksi, peaks reaktori tööpõhimõte tulenema kiirenditest saadud mikrolainete, elektri ja neutraalsete osakeste koostoimest, mis soojendavad vesiniku gaasi, mille tagajärjel muutub gaas plasmaks, mille kaudu saab võimalikuks energiaallikate tootmine.

Kogu protsess toimib lühidalt järgnevalt. Reaktorisse sisestatakse mitte üle 10 cm diameetriga põlevkivi ja veeaur. Reaktoris töödeldakse ainet väga kõrgel temperatuuril (ca 10 000 K) väga kõrge voolupingega (ca 100 000 V) väga lühikese aja jooksul (nanosekundid). Reaktoris tõuseb rõhk mitme tuhande megapaskalini ning kavitatsiooni abil on tulemuseks olemasolevate molekulaarsidemete lõhkumine ning uute loomine. Eraldub gaas, mida saab kasutada elektri tootmiseks, ja eralduvad naftasaadused väävlisisaldusega alla 0,1%.

Katsetused on näidanud, et kolme tonni tahke põlevkivi töötlemise tulemusena on võimalik saada üks tonn sünteetilisi naftasaadusi, mille realiseerimise keskmine maailmaturu hind on 500 eurot tonn. Lisaks sellele, et generaatorisse suunatav gaas toodab piisavalt energiat kogu tsükli jaoks, jääb iga tonni töötlemisel üle (!) elektrienergiat väärtuses 1,67 eurot (hinnatasemel 50 eurot megavatt-tund).

Kogu protsess on CO2-neutraalne ning kahjulikke ühendeid keskkonda ei paisata. Arendamisel on tehnoloogiline lahendus, mis paiskab atmosfääri O3 ehk osooni, see tähendab, et protsess parandaks tootmisüksuse piirkonnas õhu kvaliteeti, mitte ei reostaks seda. Samuti ei teki keskkonnaohtlikke jäätmeid. Kõik jäätmed on taas- või korduskasutatavad tehnoloogilises lahenduses.

Lisan juurde, et katseseadet tootlikkusega 50 kilogrammi tunnis on juba ka katsepolügoonil esitletud.