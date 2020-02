Tellijale

Maksuauditi osakonna üksusejuht Külli Koidumäe ütles, et see näitaja on Ida-Virumaal väiksem kui teistes maakondades, ent möönab, et see võib tuleneda sellest, et Ida-Virumaal on väikeettevõtlust vähem ja suurtes ettevõtetes ei ole ümbrikupalga maksmine levinud.