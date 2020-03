Habras naisterahvas möirgava mootorratta seljas

Tellijale

Žanna on ametilt kondiiter ning teeb imelisi torte. Ta sõidab jalgrattaga, rull- ja iluuiskudega, ent niipea kui ilmad soojaks lähevad, kulutab ta peaaegu kogu oma tööst vaba aja mootorrattale. Isegi siis, kui see tal parajasti garaažis seisab, on ta siiski alati perenaise lähedal: korteri seinu kaunistavatel fotodel ning suurel pildil, mille sõbrad Žannale 50. sünnipäevaks kinkisid.