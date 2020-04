Renee Meriste: homme on imeilus päev

Me oleme tänulikud kreeditoridele, kes tunnevad vastutust aidata inimesi, lükates edasi maksekohustusi, pikendades laenutähtaegu või pakkudes muul moel tuge. Aga on ka selliseid kreeditore, kes näiteks saavad ise nii pankadelt kui ka valitsuselt abi, kuid ei jaga neile kohaldatud võimalusi edasi.

Mida rohkem ettevõtteid valib selle lähenemise, seda vähem oleme me selles olukorras kõik koos. Võlausaldajad, kes ütlevad, et nad on teistest paremad ja te peate neile maksma, on peamine põhjus, miks me selles olukorras oleme. See ongi põhjus, miks loodus aitab meil elutempot maha. See tähendab ka seda, et nad ei saa üldse aru nendest, kes kaotasid töö, sissetuleku ja võib-olla isegi perekonna.

Kui sa ajad enesekeskset äri ja iseka inimesena ei hooli, kes jääb ellu ja kes mitte, siis palun ära kasuta oma igapäevases tegevuses lauset: "Me oleme selles olukorras koos."

Me peaksime olema selles olukorras koos, kõik inimesed. Me oleme väga tänulikud kõigile neile, kes on praegu esireas: meditsiinitöötajad, toidukaupluste töötajad, autojuhid ja paljud teised. Nemad ohverdavad ennast, et toetada ja aidata kõiki teisi.

Maailm ei lähe tagasi eilsesse, ei ole ka kunagi varem läinud. Maailm jätkab pöörlemist ja muutub alati.

Mida sa teed homme?

Kas sa tahad näha sotsiaalmeedias, mida keegi teine teeb, tahad laikida teiste ilusaid pilte ja videoid? Või tahad sa ise armastada ja elada ning olla osa loodusest ja anda endast kõik, et viirused nagu praegune meid enam kunagi ei kimbutaks? Kas su edukust mõõdetakse laikimiste ja jälgimistega? Või hoopis õnnelikkusega? Võib-olla soov mitte kasutada sotsiaalmeediat teeb sind hoopis õnnelikumaks?

Kas sa tahad elada nagu eile ja olla varsti uuesti samas olukorras, nagu me täna oleme? Mis on kõige tähtsam sinu elus? Exceli tabel, mis kuvab lõputult suurenevaid andmeid? Ostame ja tarbime aina rohkem, las tehisintellekt võtab inimeste töö, las inimesed olla töötud, las robotid ja masinad teevad kõike.

Rohkem, rohkem ja aina rohkem. Anna mulle kõike aina rohkem! Oota, peatu korra! Kas sa tahad olla homme õnnelik?

Kas ma olen inimene? Kas ma olen osa loodusest? Või las robotid juhivad meid, unustage ära loodus ja inimeseks olemine. Äkki ongi nii, et loodus peatab meid, kui me ei hoolitse oma planeedi eest ise?

Maailma reostamine on viimaste nädalatega drastiliselt vähenenud, osoonikiht pakseneb, loodus taastub ja muutub tugevamaks − kas see on hea või mitte? Kas meid juhivad inimesed või äkki ikkagi loodus?

Millist elu sa eelistad? Kas olla kodus, surmahirmus ning lõputult osta ja tarbida? Või tahad sa minna välja ja jalutada, kuulata linnulaulu, kallistada kõiki, keda armastad ja kellest hoolid? Kas sul on vaja jõusaali 24/7 ning kas sa ikka pead sinna minema ja tekitama endale stressi, kui minna ei saa? Kas sa tahad olla homme õnnelik? Või stressad selle pärast, et saaksid rohkem osta ja tarbida, ning põed selle pärast, et su naabril on rohkem asju kui sul?

Loodame, et pigem varem kui hiljem saame me öelda: "Me jäime ellu."

Arvan, et me peaksime jätkama traditsiooni hoida planeeti Maa.

Nüüd me teame, et suudame olla kodus kaks ja rohkemgi nädalat ning panna kõik seisma. Võib-olla on aeg kokku leppida, et igal aastal märtsis ja septembris laseme meie planeedil ühe nädala puhata ning veedame aega oma lähedaste ja perekondadega kodus, nii nagu me teeme seda praegu karantiini ajal?

Planeet Maa saab hingata ja me kõik tunneme ennast loodusele lähemal. Või hakkame kõik tarbima ja ostma nii palju kui võimalik ning ootame, kuni loodus meid jälle peatab?

On imeline päev.

Täna on imeilus päev.

Lapsed on koolis, ostukeskused on avatud, lennukid lendavad, reisimine on lubatud, kinnisvara müüb, börsid lähevad jälle üles.

Jah, ma jäin ellu.