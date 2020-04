INTERVJUU Ailar Holzmann - eriolukorra Virumaa kontrolör

Tellijale

Siin on kaks teemat. Üks on see, mis puudutab inimeste arvamust, kas meeted on liiga ranged ja kas inimesed täidavad neid või ei täida. Mina pole ühtegi korda veel kelleltki sõimata saanud, ju siis pole ma selliste inimestega kokku sattunud. Teine pool, kellega ma praegu eriolukorraga seoses kõige rohkem kokku puutun, on kohalike omavalitsuste ja teiste riigiasutuste juhid, kellega koos me kaks korda nädalas teeme videonõupidamisi. Ütlen ausalt, ma pole ka nende suunast saanud ühtegi kriitilist nooti, et üks või teine asi on halvasti. Pigem on suhtumine ikka selline: olukord on keeruline, aga teeme ära, kas meeldib see või ei. Ja tehakse ka rohkem kui vaja. Koostöö on eri asutustega olnud väga hea.