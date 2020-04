JUHTKIRI Mida tähendab "tugev prioriteetsusaste ja fokuseeritus"?

Probleemi lahendamise esimeseks eelduseks on selle tunnistamine. Sellest seisukohast on hea, et peaminister Jüri Ratas tunnistab, et Ida-Virumaa on võitluses koroonaviirusega tugevasti pihta saanud, mis avaldub eelkõige järsus tööpuuduse kasvus, ja kinnitab, et maakond on valitsuse jaoks "tugevas prioriteetsusastmes".