NÄDALA KUJU − Max Kaur

Kuigi Kaurile on vallavanemana ette heidetud tegevusetust, asus ta poliitlahingutes osalenud vana parteisõdurina kohe tegutsema. Kuna noa olid talle selga löönud tema enda erakonnakaaslased, asus ta Keskerakonnast tuge otsima. Partei Jõhvi osakonna juht Martin Repinski asuski Kauri selja taha, püüdes kiskuma läinud erakonnakaaslasi rahustada, luues komisjoni, mis hakkaks uurima Kauri "kuritegusid". Ent ometi see ei aidanud. Erakonnakaaslase Arthur Sepperni soov vallavanemaks saada oli nii suur, et asi jõudis umbusaldusavalduseni. Seppern arvas, et asi on tehtud, kui Kauri tagandamissoovil 11 allkirja all. Kuid siin lahing alles algas.