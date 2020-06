Anton Altement tõdeb, et edukus ja loomingulisus käivad elus sageli käsikäes. "Kui tegevus on meeldiv ja pakub huvi, siis saavutad mingil hetkel ka edu. Aga kõvasti tööd on vaja igal juhul teha," tõdeb ta.

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik