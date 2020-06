NÄDALA KUJU − Ivo Posti

Erialalt ooperilaulja ja religiooniantropoloog Posti asus viis aastat tagasi Narva muuseumi teadusdirektori ametisse ja sai mõned aastad hiljem muuseumi direktoriks, kes on muu hulgas suutnud ka muuseumi juhtkonna ja linnavõimu tolleks hetkeks tugevasti krussi keeranud suhted talutavale tasemele siluda.

Üle nelja miljoni euro maksnud ja loodetust rohkem aega ning närvikulu nõudnud Narva linnuse rekonstrueerimine ja muuseumi uus ekspositsioon on nüüd valmis. Aga muuseumi jaoks ei ole tegu mitte lõpuvile, vaid hoopis uue algusega.

Ajal, mil Venemaa turistide tulva Ida-Virumaale pole koroonaviiruse tõttu loota, kahel viimasel suvel kümneid tuhandeid inimesi mujalt Eestist Narva toonud "Kremli ööbikuid" enam ei mängita, peaks just uuenenud Narva muuseum olema üks olulisemaid põhjusi, miks sel suvel siia sõita. Ivo Posti ja muuseumi töötajatel on seejuures võtmeroll, kui hästi see plaan ellu viia õnnestub.