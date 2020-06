JUHTKIRI Ida-Virumaa päästeinglid ÕÜM ja ÕUF

Tegelikult on Euroopa Liidu õiglase ülemineku mehhanismi (ÕÜM) ja õiglase ülemineku fondi (ÕÜF) mõiste juba mõnda aega ladestunud poliitikute sõnavarasse. Kui tulevad jutuks Ida-Virumaaga seotud probleemid, millele kohe konkreetset lahendust pakkuda ei osata, siis on hea käia välja, et sellega tuleks tegelda õiglase ülemineku käigus ja selle raha eest.

Lihtsustatult öeldes on Ida-Virumaal võimalik saada Euroopa Liidult sadu miljoneid eurosid tänutäheks selle eest, et siin põlevkivi kasutamist koomale tõmmatakse. Samas ei ole tegu lihtsalt valuraha külviga, et vaadake ise, kuidas seda kasutate, vaid küllaltki keeruliste reeglitega meetmega.

Mida ÕÜM ja ÕÜF täpsemalt endast kujutavad, saab Eestis praegu ilmselt aru vaid käputäis inimesi ja ega nendelgi väga konkreetseid vastuseid esialgu anda pole. Kui Euroopa Liidu kliimapoliitika tagajärjel on töökohad Ida-Virumaal juba massiliselt kadunud ja negatiivsed mõjud avaldunud, siis "päästeinglite" rolli sätitud mehhanismi ja fondi tuunimine alles käib. Start on kavandatud järgmiseks aastaks. Millal peaks avalduma positiivne mõju ning milline see peaks olema, on esialgu ebaselge.