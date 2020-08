JUHTKIRI Tõehetk tööjõuturul tuleb nüüd

Töötasu hüvitamine on olnud üks suurema mõjuga riigipoolseid abimeetmeid, mis on võimaldanud ära hoida tööpuuduse veelgi järsemat kasvu. Augusti alguses oli Eestis registreeritud 51 000 töötut, mis on peaaegu kaks korda rohkem kui aasta tagasi.

Kas just kõik 138 000 palgatoetuse saaja töökohad oleksid läinud koondamisele, on keeruline hinnata, aga suur osa neist ilmselt kindlasti. Palgatoetuse maksmine võimaldas võita aega, et hinnata, kas tavapäraste tulude teenimine on võimalik või mitte.