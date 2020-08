JUHTKIRI Keskerakonna suhtes on Ida-Virumaal kõrgendatud ootused

Seepärast on just siinsetel inimestel selle erakonna suhtes eriti suured ootused ja nõudmised. Eriti viimasel kolmel aastal, mil Keskerakonna esimees on ühtlasi peaminister. Nüüd ei maksa enam tühjagi varasem tüdimuseni äraleierdatud viis, et opositsioonis olles on väga raske Ida-Virumaa inimestele antud lubadusi ellu viia.

Vale on öelda, et Keskerakond ei panusta Ida-Virumaa elu arendamisse. Küsimus on, kas seda tehakse piisaval ja lubatud määral. Viimaste riigikogu valimiste Keskerakonna programmis olevate Ida-Virumaad puudutavate suuremate plaanide elluviimine ei paista sugugi edenevat. Lubadusest toetada Narva Paul Kerese nimelise IT-kolledži rajamist pole enam midagi kuulda. Põhimaanteede neljarealiseks ehitamise plaanis on Narva suund jäänud järjekorras Tartu ja Pärnu järel lõppu. Lubadus suunata siinsete ettevõtete makstavad keskkonnatasud Ida-Viru programmi on Keskerakonna enda poolt maha hääletatud ja tunnistatud äparduseks. Ka Sillamäe reisisadama rajamise toetamise osas pole olnud värsket pärituult.

Tähelepanuväärne, et kui Keskerakonna liidrid rõhutavad sõnades Ida-Virumaa tähtsust, siis erakonna juhatusse pääses äsjastel valimistel piirkonda esindama vaid Yana Toom, kelle põhitähelepanu kulub eelkõige Euroopa parlamenditööle. Avalikkuse ees on ta harva silma hakanud Ida-Virumaa huvide eest seismisega. On selge, et peaministri erakonna juhatuses käib tähelepanu eest kõigi piirkondade vahel armutu konkurents.