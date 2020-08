NÄDALA KUJU − Marje Muusikus

See on meeletu töö, kui arvestada, et Ida-Virumaal on viimase paari nädalaga koroona tuvastatud rohkem kui 80 inimesel ja nende lähikontaktsete arv ulatub juba üle 600. Lisaks tuleb analüüsida olukorda, jagada juhiseid kohalikele omavalitsustele, nõustada ettevõtteid, asutusi ja avalike ürituste korraldajaid. Seda kõike selle nimel, et kurja viiruse levikut ja uute kollete tegemist niipalju kui võimalik ära hoida. Suur lugupidamine selle eest!