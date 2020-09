NÄDALA KUJU − Hendrik Agur

Direktor Hendrik Agur on maksimalistina koos oma meeskonnaga teinud gümnaasiumis läbi karmi puhastustule ja andnud teada, et mingit kunstlikku gümnaasiumist läbivedamist ei tule. Eesmärk on luua Ida-Virumaale selline tugev kool, mis võtaks siin kasvavatelt noortelt vajaduse minna Tallinna või Tartu eliitkooli paremat gümnaasiumiharidust otsima. Need, kellele Aguri seatud põhimõtted ei sobi, peavad leidma haridustee jätkamiseks mingi muu variandi.