JUHTKIRI Repinski soolo

Kõige suuremat pahameelt tekitas muidugi see, kui ta vallavanemana asus kohtadelt kangutama vallaasutuste juhte ning vallavalitsuse töötajaid, seda ilma tõsiseltvõetavate põhjendusteta. Oli muidki tegusid, mis laiema üldsuse pahameele pälvisid, ning lõpuks, saades isegi aru, et tema tegudel on piirkonnas üha vähem toetajaid, lahkus ta riigikogusse.

Nüüd teeb Repinski katset tagasi tulla. Kindlasti on põhjuseks aasta pärast toimuvad kohalikud valimised, kus Repinski loodab edukalt kaasa lüüa. Aga ta teab sedagi, et selleks tuleb tal nii-öelda pildile saada, ning ta on rääkinud plaanist asuda hilissügisel volikogu esimehe toolile. Enne seda soovib ta aga Nikolai Ossipenko abiga kõrvaldada ametist Max Kauri.

Iseasi, kas see plaan tal läbi läheb. Repinski on paljudel siinsetel erakonnakaaslastel kopsu üle maksa ajanud, sest tema teod on sageli olnud isiklikud soolod, mida erakonnaga pole eriti kooskõlastatud. Nii ka nüüd, kus kohalikud keskerakondlased on taas pahased, kui ta parteikaaslase Max Kauri vastu on läinud.