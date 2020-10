NÄDALA KUJU − Janek Pahka

Mitte ainult ei laula, vaid on kuulutanud end ka Kohtla-Järvel oma juured kõige sügavamate kaevanduskäikudeni ajanud Keskerakonna ja veerand sajandit linna valitsenud Valeri Korbi võimu kukutajaks number üks. Sel nädalal sai ta endale esimeseks liitlaseks erakonna Eesti 200, mille liidri Kristina Kallasega sümboolselt halli maja ees ka ühise lahingusse mineku kinnituseks paberile allkirjad pandi. Selle järel lubas Pahka lisaks praegustele võimudele tuule alla tegemisele ka halli maja platsilt ära pühkida ja teha sinna avalikult kasutatava ruumi.

Praegu peale üldise jutu suurt rohkemat sel liidul pole. Väidetavalt on kusagil põranda all ka 40 inimest, kes on valmis nendega liituma. Teised erakonnad esialgu Keskerakonnale ühise kambaka tegemise löögirusikasse tulema ei kipu.