Kaks Konstantini püüavad säilitada Jaama küla vaimu

Jaama külas on kaks inimest, keda mainimata oleks mõeldamatu rääkida Narva kandi oma aja kõige suurema küla rikkaliku ajaloo säilitamisest ja tänapäevast. Need on külavanem ja Jaama küla elanike järeltulija, eelmisel aastal 70aastaseks saanud Konstantin Matšonov ning külavanemast tunduvalt noorem isa Konstantin. Viimane on pärit Moskvast, kuid Jaama külaga seotud juba ligi 20 aastat, olles 2001. aastast Püha Nikolause kiriku eestseisja.