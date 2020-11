JUHTKIRI Privaatsus ja videokaamerad

See on tähelepanuväärne lahend selle poolest, et paneb paika konkreetse piiri, kuidas tohib videovalvet korraldada ühistus. Lahend ütleb veel, et isegi kui suurem osa ühistu liikmetest on kaamerate paigaldamisega päri, tuleb seada kindlad reeglid, kuidas neid salvestisi kasutada võib.

Ent videokaamerate ja nende salvestamistega on ju halli ala mujalgi. Riigikohtu lahendi loogikast võib järeldada, et ühistu liige ei tohi iseseisvalt kinnitada kaamerat ka talle kuuluva aknaraami külge, et jälgida seda, mis toimub näiteks õues, sinna pargitud auto turvalisuse huvides.

Mida aeg edasi, seda rohkem peame arvestama, et avalikes kohtades võivad meid jälgida sajad salasilmad. Kauplustes ja teenindusasutustes oleme sellega juba harjunud. Ka tänavaile ilmub kaamerasilmi aina rohkem. Autodes-bussides pole pardakaamerad enam ammu mingi haruldus.