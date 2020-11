JUHTKIRI Võimust sõltujad võiksid kohalikust poliitikast hoiduda

Samas võiksid ettevõtjad, kelle äritegevus sõltub olulisel määral kohaliku võimu otsustest, olgu need hanked ja muud tellimused, planeeringud või investeeringute tegemise valikud või midagi muud, ise hoiduda poliitikas osalemisest. See tuleks kasuks nende endi heale nimele ning hajutaks ka omavalitsuselt korruptsioonihõngulisi kahtlusi.

Piir mõjuvõimuga kauplemise tuvastamisel on küllaltki õrn. Eestis on mitmeid kohtupretsedente, kus seda on õnnestunud tõestada, ja neidki, kus prokuratuur on jäänud pika ninaga. Samas on avalikkuse silmis hämmingut tekitanud nii õigeks- kui ka süüdimõistvad otsused.