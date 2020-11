NÄDALA KUJU − Katri Raik

Seltskond, kes pani seljad kokku senise Narva võimu tagandamiseks, on kirjude huvidega ja erineva ettekujutusega linna valitsemisest. Sinna mõra tekitamine pole kuigi keeruline kunst, arvestades, et osaga neist on Raigil olnud varasemal ajal üsna teravad suhted ja vaevalt ta ka oma põhimõtetest loobuma nõustuks.

Samas rohkem kui 20 aasta jooksul, mil Raik on Narvas elanud ja tegutsenud, on just temast saanud ülejäänud Eesti jaoks piirilinna maskott. Oma erilist kiindumust sellesse linna on ta talletanud ka mitmesse raamatusse. Inimest, kes on juhtinud Narva kolledžit, sisekaitseakadeemiat, olnud siseminister ja riigikogu liige ning tõusnud üheks silmapaistvamaks sotsiaaldemokraadiks, ei tõmba Narva linnapea ametis võimuiha ega palk, vaid ammune unistus püüda selles rollis piirilinna heaks korda saata seda, mis eelkäijatel pole kuidagi õnnestunud.