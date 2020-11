NÄDALA KUJU − Aleksei Naumkin

Kui koalitsionijuhtidel talle väärilist auastet pakkuda polnud, otsustas Naumkin ise ohjad haarata, aimates, et kaalukeele staatus teeb tema häälest hiigelsuure pommi, millega on vajaduse korral võimalik ka koalitsioon õhku lasta. Risk võimu kaotada oli nii suur, et Repinski pidi taganema ja volikogu esimehe tooli Naumkinile loovutama. Järgmine küsimus on see, kas koos tiitliga tuleb ka vääriline tasu ning taastatakse volikogu esimehe palk, mis kevadel Eduard Easti umbusaldamise järel kaotati.