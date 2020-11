JUHTKIRI Sulgemisotsust pidanuks koolidega arutama

Miks valitsus on otsustanud kõiki Harju ja Ida-Viru gümnaasiume ühtemoodi käsitleda, on arusaamatu. Seda enam, et siiani räägiti koolijuhtidele, et õppetöö korraldamine viiruse leviku ajal olgu omavalitsuse ja kooli juhtkonna otsustada. Nii see siiani oligi ja asi toimis. Näiteks on Narvas suurema viirusepuhangu tõttu linnavõimude otsusel suletud kõik munitsipaalkoolid, Jõhvi gümnaasium alles tuli distantsõppelt ning mitmeid meetmeid on rakendatud teisteski koolides. Tundub, et valitsus on teinud otsuse, ilma et oleks nõu pidanud nendega, keda see otseselt puudutab.