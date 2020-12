JUHTKIRI Lootuse süst

Tasub silmas pidada, et lähikuudel ei muutu igapäevases elus veel suurt midagi. Vaktsineeritute osakaal on esialgu väike ning selle mõju ei avaldu samuti kohe. Seepärast jäävad viimastel aegadel normiks saanud maski kandmine, distantsi hoidmine ning muud reeglid ja piirangud ikka veel möödapääsmatuks, et ohjeldada viiruse levikut.

Kui aga tasapisi suureneb tervishoiutöötajate hulk, kes on nakatumise eest kaitstud, siis see vähendab tõenäosust, et meditsiinisüsteem variseb kokku selle tõttu, et suur hulk arste, õdesid ja hooldajaid on ise rivist välja langenud. Kui järgemööda saavad vaktsineeritud ka hooldekodude elanikud, üle 70aastased, krooniliste haiguste põdejad ja teised riskirühmadesse kuuluvad inimesed, muutubki selle viirusega toime tulemine ja kõrvuti elamine juba oluliselt lihtsamaks.