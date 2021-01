Kui võrrelda praegust võitlust spordiga, siis käes on distantsi viimane osa, kus tegelikult on jooksjal jõuvarud otsa lõppemas, ent tuleb pingutada, et finišijooneni vastu pidada.

Võitlus on olnud keeruline, sest vaenlane on küll teada, aga lahing käib justkui piiratud nähtavusega tandril, kus vastane võib seda ära kasutades rünnata kõige ootamatumast kohast ning uusi võtteid kasutades.

Me ei saa kuidagi nõustuda osa Eesti ajakirjanike ja ühiskonnategelaste arvamusega, et Ida-Virumaa sügisene koroonaplahvatus oli eelkõige põhjustatud sellest, et suure venekeelse elanikkonnaga piirkonnas ei ole inimesed informeeritud, kuna elavad mingis teises infoväljas. Need aastate tagant pärit dogmad ei pea enam ammu paika. Tekib küsimus: kas kevadel, kui puhang oli Saaremaal, elasid ka saarlased mingis teises inforuumis?