Samas on oluline mõista, millist avalikku rolli üks või teine inimene oma ametiga kannab. Avalike suhete spetsialist on valla esindusnägu ja ruupor. Ametist tulenevalt esindab ta iga oma väljaütlemisega ka Jõhvi valda ja kujundab selle mainet.

Toimunule nii tema enda kui ka vallavõimude poolt järgnenud õigustamiskatsed, et tema mõtteid justkui kontekstist välja oleks rebitud või et need sõnad, mida ta kasutas, ei olnud lingvistiliselt ropud, on pigem lapsikud ning neid ei saa tõsiselt võtta. Kujutagem ette, milline reaktsioon järgneks, kui samamoodi esineksid avalikkuse ees presidendi või peaministri suhtekorraldajad. Kohalikul tasandil on Kaldre samas rollis.