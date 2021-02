Eks selles oli mitmete asjaolude koosmõju. Euroopa Komisjonist tulnud signaalide põhjal poleks selline rehepaplus ilmselt läbi läinud. Oma osa on tõenäoliselt selleski, et osa poliitikuid, kes seda plaani üritasid läbi suruda, ei ole enam riigis võimul.

Lisaks ei tasu alahinnata ka siinsete omavalitsuste aktiivset sekkumist kohe, kui oli tunda, et Ida-Virumaale mõeldud tekki üritab oma poole sikutada nii lääne- kui ka lõunanaaber. "Ida-Virumaad on petetud!" oli selge ja jõuline sõnum, mille omavalitsuste liidu esimees Eve East otsekoheselt välja paiskas. Võitlus maakonna huvide eest paistis selgelt silma ja see on jätkumas, sest uus valitsus on edastanud põlevkivitööstuse tuleviku kohta segaseid ja mitmeti tõlgendatavaid sõnumeid.