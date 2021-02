Kärpeid on näha tema enda meeskonna koostatud seletuskirjast, samuti tulid need ilmsiks volikogu komisjonide istungitel.

Valitsemiskulude suurenemist rohkem kui 200 000 euro võrra põhjendas linnapea eeskätt valimiste korraldamise kuludega, kuid jättis siiski märkimata, kui palju raha tegelikult valimistele kulub. Näiteks Pärnu eelarve seletuskirjast on näha, et alla 60 000 euro. Kohtla-Järvest ligemale kolm korda suuremas Tartus veidi üle 170 000 euro.

Tartu ja Pärnu peavad oma linnakodanikke väärikateks inimesteks, kellel on õigus täpselt teada, mille peale kulub nende maksuraha. Kohtla-Järve linnapea aga leiab, et eelarve kohta küsimused õhku visanud kodanikud on tüütud ja lollid.