JUHTKIRI Valus, kuid vältimatu koolireform

Lüganuse vallas kerkinud emotsioonid koolikorralduse tuleviku üle ei saa kedagi üllatada. Eriti väiksemates omavalitsustes on koolivõrgu ümberkorraldamine kohalikele elanikele oluline ja sageli valulik teema. Sest tundub ju vale, et kohas, kus on aastaid haridust antud, kus on õppinud praeguste laste vanemad ja ehk nendegi vanemad, tõmmatakse klasside hulka koomale või suletakse kool hoopis. Ja kõige tugevam argument selliste reformide vastastel on muidugi see, et haridusvõrgu kokkutõmbamine suretab kohapealset elu veelgi.