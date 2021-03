Ida-Virumaal on tänavugi oodata põnevaid kultuuri- ja spordisündmusi, millele riik rohkem kui 200 000 euroga hoogu juurde annab. Eeldus on, et üritus oleks vähemalt maakondliku tähtsusega, aga veel parem, kui see meelitaks mujaltki Eestist publikut, kes jätaks raha ka siinsetesse toitlustus- ja majutuskohtadesse.