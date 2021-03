JUHTKIRI Keskerakonda ei tasu Ida-Virumaal maha kanda

Põhjusi on mitmeid. Keskerakond ei suutnud valitsuses olles kaitsta oma siinseid valijaid rohepöörde tagajärgede eest. Ehk tegutseda põhimõttel, et enne lõikamist tasub üheksa korda mõõta või et enne vana kaevu kinniajamist tasub valmis teha uus ja parem, aga mitte vastupidi.