JUHTKIRI Kohalikud valimised ja parteilipud

Tundub, et mitmel pool Ida-Virumaal on tänavu valimised tulemas põnevamad kui varem.

Narvas algasid sündmused juba mullu, kui kukutati aastaid võimu nautinud niinimetatud voronovlaste leer. Aga seda vihasem tõotab tulla võitlus uue volikogu koosseisu kohtade pärast.

Ka Kohtla-Järvel on senisele võimule vastandujad lubanud suurt lahingut. Jõhvis pole valimisvõitlus aga raugenud eelmistest valimistest saati.

Lüganuse valimisi saab ilmselt jätkuvalt saatma 2017. aasta haldusreformi vari ning sellest tulenevad kired haridusreformi ümber.

Eks igas omavalitsuses on oma kuumad teemad ning poliitiliste jõudude vahekorrad. Ent mis tänavu on veel teisiti: mitmetes Ida-Viru omavalitsustes, kus aastaid, isegi aastakümneid on valitsenud Keskerakonna hegemoonia, on selle partei mõjuvõim ja toetus sulanud nagu märtsikuine lumi. Seda himuramalt on aga teised erakonnad hakanud siiapooole vaatama.

Pealinna parteikontorid ootavad oma kohalikelt jüngritelt, et nüüd kohe pandaks kokku kohapealsed parteinimekirjad, kellega valimislahingusse tormata. Samal ajal pole need erakonnad ise aastaid eriti midagi teinud selleks, et kohapeal oma organisatsioone tugevdada. Parteilipu heiskamine omavalitsuses vaid enne valimisi ei pruugi anda oodatud tulemust.